Les métiers du jeu vidéo 10 rue du minage Cognac, samedi 17 février 2024.

Cognac Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:30:00

fin : 2024-02-17 17:30:00

En raison de sa richesse et de la diversité qu’il propose, le monde du jeu vidéo séduit de plus en plus les jeunes.

.

10 rue du minage Médiathèque de Cognac

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par Destination Cognac