Balade en voiturette électrique spéciale vendanges avec le Champagne Bonnevie-Bocart 10 rue du Midi Billy-le-Grand, 5 septembre 2023, Billy-le-Grand.

Billy-le-Grand,Marne

Balade en voiturette électrique au cœur du vignoble au cours de laquelle vous pourrez vous mettre dans la peau d’un vendangeur !

Visite des installations du Domaine (cuverie, pressoir, etc…).

Dégustation de 1 cuvée.

Départs à 10h et 15h..

2023-09-05 fin : 2023-09-15 16:15:00. .

10 rue du Midi Champagne Bonnevie-Bocart

Billy-le-Grand 51400 Marne Grand Est



A ride in an electric cart through the heart of the vineyards, where you can put yourself in the shoes of a grape-picker!

Tour of the estate facilities (vat room, press, etc.).

Tasting of 1 cuvée.

Departures at 10 a.m. and 3 p.m.

Un paseo en buggy eléctrico por el corazón de los viñedos, ¡donde podrá ponerse en la piel de un vendimiador!

Visita de las instalaciones de la finca (sala de cubas, lagar, etc.).

Degustación de 1 vino base.

Salidas a las 10h y a las 15h.

Eine Fahrt mit dem Elektrowagen durch die Weinberge, bei der Sie in die Rolle eines Weinlesers schlüpfen können

Besichtigung der Einrichtungen des Weinguts (Cuverie, Presse usw.).

Verkostung von 1 Cuvée.

Abfahrt um 10 Uhr und 15 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de tourisme du Grand Reims