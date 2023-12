Cet évènement est passé Clubs Scientifiques pour les jeunes de 4 à 18 ans 10 rue du Marquis de Raies Évry-Courcouronnes Catégories d’Évènement: Essonne

Évry-Courcouronnes Clubs Scientifiques pour les jeunes de 4 à 18 ans 10 rue du Marquis de Raies Évry-Courcouronnes, 8 novembre 2023, Évry-Courcouronnes. Évry-Courcouronnes Essonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-08 09:30:00

fin : 2023-11-08 12:00:00 Ce club est adapté pour plusieurs tranches d’âge de 4-6 ans ; de 7-10 ans ; de 11-14 ans ; de 15-18 ans ..

Ce club est adapté pour plusieurs tranches d’âge de 4-6 ans ; de 7-10 ans ; de 11-14 ans ; de 15-18 ans . .

10 rue du Marquis de Raies Evry

Évry-Courcouronnes 91000 Essonne Île-de-France

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Évry-Courcouronnes Autres Code postal 91000 Lieu 10 rue du Marquis de Raies Adresse 10 rue du Marquis de Raies Evry Ville Évry-Courcouronnes Departement Essonne Lieu Ville 10 rue du Marquis de Raies Évry-Courcouronnes Latitude 48.62637 Longitude 2.454262 latitude longitude 48.62637;2.454262

10 rue du Marquis de Raies Évry-Courcouronnes Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/evry-courcouronnes/