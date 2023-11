MARCHÉ DE NOËL AU SHOWROOM D’AUDREY 10 Rue du Lieutenant Étienne Pascal Thézan-lès-Béziers, 2 décembre 2023, Thézan-lès-Béziers.

Thézan-lès-Béziers,Hérault

Marché de Noël de 15h à 19h au Showroom d’Audrey (10 rue Lieutenant Étienne Pascal).

Au programme : Bijoux, cosmétiques, sacs, gravures sur bois, déco/cadeaux personnalisés. Goûter, boisson offerte. Entrée libre..

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

10 Rue du Lieutenant Étienne Pascal

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Christmas market from 3pm to 7pm at Audrey’s Showroom (10 rue Lieutenant Étienne Pascal).

On the program: jewelry, cosmetics, bags, wood engravings, personalized decorations/gifts. Snacks and drinks available. Free admission.

Mercadillo de Navidad de 15:00 a 19:00 h en el Showroom de Audrey (10 rue Lieutenant Étienne Pascal).

En el programa: joyas, cosméticos, bolsos, grabados en madera, regalos personalizados y adornos. Aperitivos y bebidas gratis. Entrada gratuita.

Weihnachtsmarkt von 15:00 bis 19:00 Uhr im Showroom von Audrey (10 rue Lieutenant Étienne Pascal).

Auf dem Programm: Schmuck, Kosmetika, Taschen, Holzschnitzereien, Deko/persönliche Geschenke. Snacks und Getränke werden angeboten. Freier Eintritt.

