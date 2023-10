COURSE – VIAS EN ROSE – 2023 10 rue du huit mai 1945 Vias, 21 octobre 2023, Vias.

Vias,Hérault

La commune de Vias organise, dans le cadre de la lutte contre les cancers du sein et de la prostate, sa 2e édition de la course « Vias en Rose ».

Cet évènement sportif aura lieu le samedi 21 octobre 2023 au départ de l’école Jean Moulin..

2023-10-21 08:00:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

10 rue du huit mai 1945

Vias 34450 Hérault Occitanie



As part of the fight against breast and prostate cancer, the town of Vias is organising its 2nd « Vias en Rose » race.

This sporting event will take place on Saturday 21 October 2023, starting from the Jean Moulin school.

En el marco de la lucha contra el cáncer de mama y de próstata, la ciudad de Vias organiza su 2ª carrera « Vias en Rose ».

Este evento deportivo tendrá lugar el sábado 21 de octubre de 2023, con salida desde el colegio Jean Moulin.

Die Gemeinde Vias organisiert im Rahmen des Kampfes gegen Brust- und Prostatakrebs ihre 2. Ausgabe des Laufs « Vias en Rose ».

Dieses Sportereignis findet am Samstag, den 21. Oktober 2023 statt und startet an der Schule Jean Moulin.

