Exposition Alfred Latour au Musée Réattu 10 Rue Du Grand Prieuré Arles, vendredi 26 avril 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-10-06

Le musée Réattu, musée des beaux-arts de la ville, consacre une grande exposition, du 26 avril au 6 octobre, à l’artiste Alfred Latour et à ses différentes pratiques, les dessin, la phtographie et le textile.

Alfred Latour, né en 1879, était un artiste peintre français du début du XXe siècle. Spécialisé dans la représentation de scènes de la vie quotidienne, Latour était reconnu pour sa maîtrise de la lumière et des nuances. Ses œuvres, souvent empreintes de réalisme et de subtilité, ont capturé l’essence de son époque. Membre actif de la scène artistique parisienne, Alfred Latour a laissé un héritage durable grâce à son approche distincte et à sa contribution à l’art de la Belle Époque.

