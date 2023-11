Musée Réattu – Visite-atelier Tout Public « Le Photogramme » 10 Rue Du Grand Prieuré Arles, 24 mars 2024, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Après un parcours dans le musée, vous expérimenterez une technique photographique fascinante : le photogramme !.

2024-03-24 10:30:00 fin : 2024-03-24 12:30:00. EUR.

10 Rue Du Grand Prieuré Musée Réattu

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After a tour of the museum, you can experiment with a fascinating photographic technique: the photogram!

Tras una visita al museo, podrá probar una fascinante técnica fotográfica: ¡el fotograma!

Nach einem Rundgang durch das Museum experimentieren Sie mit einer faszinierenden Fototechnik: dem Fotogramm!

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme d’Arles