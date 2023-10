Musée Réattu – Stage ados « Silence, ça tourne ! ». Saison IV 10 Rue Du Grand Prieuré Arles, 26 février 2024, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Pour la 4ème saison, durant les vacances de février le musée Réattu propose un stage de création de court métrage à la façon de films muets, pour les ados entre 11 et 17 ans..

2024-02-26 10:00:00 fin : 2024-03-01 16:30:00. EUR.

10 Rue Du Grand Prieuré Musée Réattu

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the 4th season, during the February vacation, the Musée Réattu is offering a short film creation workshop in the style of silent films, for teenagers aged 11 to 17.

Por 4ª temporada, durante las vacaciones de febrero, el museo Réattu propone un cursillo de realización de cortometrajes al estilo del cine mudo, para adolescentes de 11 a 17 años.

Saison bietet das Musée Réattu während der Februarferien einen Workshop für Teenager zwischen 11 und 17 Jahren an, in dem sie Kurzfilme im Stil von Stummfilmen erstellen können.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme d’Arles