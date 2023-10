Musée Réattu – Visite-projection « Le Testament d’Orphée », de Jean Cocteau à Lucien Clergue 10 rue du grand Prieuré Arles, 21 janvier 2024, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Visite de l’accrochage des photographies prises par Lucien Clergue au moment du tournage du « Testament d’Orphée » de Jean Cocteau et projection du film..

2024-01-21 15:00:00 fin : 2024-01-21 18:00:00. EUR.

10 rue du grand Prieuré

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Visit the exhibition of photographs taken by Lucien Clergue during the filming of Jean Cocteau?s « Testament d?Orphée » and screening of the film.

Visite la exposición de fotografías tomadas por Lucien Clergue durante el rodaje de « Testamento de Orfeo », de Jean Cocteau, y proyección de la película.

Besichtigung der Ausstellung der Fotografien, die Lucien Clergue während der Dreharbeiten zu Jean Cocteaus « Das Testament des Orpheus » aufgenommen hat, und Vorführung des Films.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme d’Arles