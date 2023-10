Visite privilégiée de l’ exposition EN NOIR & BLANC 10 Rue Du Grand Prieuré Arles, 15 décembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Vendredi 15 décembre à 18h, le musée Réattu vous propose une visite privilégiée en compagnie du commissaire de l’exposition « EN NOIR & BLANC »..

2023-12-15 18:00:00 fin : 2023-12-15 19:30:00. .

10 Rue Du Grand Prieuré Musée Réattu

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On Friday December 15 at 6pm, the Musée Réattu invites you to a special visit with the curator of the « EN NOIR & BLANC » exhibition.

El viernes 15 de diciembre a las 18.00 h, el museo Réattu le invita a una visita especial con el comisario de la exposición « EN NOIR & BLANC ».

Am Freitag, den 15. Dezember um 18 Uhr bietet Ihnen das Musée Réattu eine privilegierte Führung in Begleitung des Kurators der Ausstellung « EN NOIR & BLANC » an.

