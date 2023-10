Lucien Clergue et le tournage du « Testament d’Orphée » de Jean Cocteau 10 Rue Du Grand Prieuré Arles, 2 décembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

En 2014, le photographe arlésien Lucien Clergue nous quittait alors que le musée lui consacrait une grande rétrospective. Dix ans plus tard, et durant toute l’année 2024, un programme d’expositions dossiers lui rend hommage..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2024-03-31 17:00:00. EUR.

10 Rue Du Grand Prieuré Musée Réattu

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In 2014, the Arles photographer Lucien Clergue passed away, and the museum dedicated a major retrospective to him. Ten years later, and throughout 2024, a program of special exhibitions pays tribute to him.

En 2014 falleció el fotógrafo de Arles Lucien Clergue y el museo le dedicó una gran retrospectiva. Diez años después, y a lo largo de 2024, un programa de exposiciones especiales le rinde homenaje.

2014 verstarb der in Arles lebende Fotograf Lucien Clergue, während das Museum ihm eine große Retrospektive widmete. Zehn Jahre später und während des gesamten Jahres 2024 wird er mit einem Ausstellungsprogramm geehrt.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme d’Arles