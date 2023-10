EN NOIR & BLANC – Nouvel accrochage des collections 10 Rue Du Grand Prieuré Arles, 2 décembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Toujours soucieux de surprendre ses visiteurs, le musée propose de découvrir une partie de son fonds d’art contemporain à travers un accrochage inédit, entièrement conçu en noir et blanc..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2024-03-30 17:00:00. EUR.

10 Rue Du Grand Prieuré Musée Réattu

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Always keen to surprise its visitors, the museum invites them to discover part of its contemporary art collection through an original display, entirely conceived in black and white.

Siempre dispuesto a sorprender a sus visitantes, el museo exhibe parte de su colección de arte contemporáneo en una nueva muestra, diseñada íntegramente en blanco y negro.

Das Museum ist stets bemüht, seine Besucher zu überraschen, und zeigt einen Teil seiner Sammlung zeitgenössischer Kunst in einer neuartigen, vollständig in Schwarz-Weiß gehaltenen Ausstellung.

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de Tourisme d’Arles