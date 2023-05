Inauguration du festival FlamencA 10 Rue Du Grand Prieuré, 28 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de l’exposition Jacques Léonard le musée Réattu accueille le oncert flamenco « Gitan » Danse, chant, guitare.

2023-07-28 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-28 22:45:00. EUR.

10 Rue Du Grand Prieuré Musée Réattu

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Jacques Léonard exhibition, the Musée Réattu welcomes the flamenco concert « Gitan » Dance, song, guitar

En el marco de la exposición Jacques Léonard, el museo Réattu acoge el concierto flamenco « Gitan » Baile, cante y guitarra

Im Rahmen der Ausstellung Jacques Léonard empfängt das Musée Réattu das Flamenco-Onkonzert « Gitan » Tanz, Gesang, Gitarre

Mise à jour le 2023-05-26 par Office de Tourisme d’Arles