Visite-goûter « La magie des choses » 10 Rue Du Grand Prieuré, 18 avril 2023, Arles.

Une visite découverte des œuvres qui jalonnent les collections permanentes du musée Réattu suivie d’un atelier photo et d’un goûter pour les 6-11 ans accompagnés d’un parent..

2023-04-18 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-18 16:30:00. EUR.

10 Rue Du Grand Prieuré Musée Réattu

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A visit to discover the works of art in the permanent collections of the Réattu Museum followed by a photo workshop and a snack for 6-11 year olds accompanied by a parent.

Una visita para descubrir las obras de las colecciones permanentes del Museo Réattu, seguida de un taller de fotografía y una merienda para niños de 6 a 11 años acompañados de uno de sus padres.

Eine Entdeckungstour zu den Werken, die die ständigen Sammlungen des Musée Réattu säumen, gefolgt von einem Fotoworkshop und einem Imbiss für 6- bis 11-Jährige in Begleitung eines Elternteils.

