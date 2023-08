Théâtre à Villerville : Carte Blanche 10 rue du Général Leclerc Villerville, 27 août 2023, Villerville.

Villerville,Calvados

Liora Jaccottet et Pascal Cesari nous avait impressionné l’an dernier à Villerville avec Oh Johnny ! Une petite caravane transformée en objet spectaculaire sur le grand stade. Des fans de Johnny transformés en personnages de théâtre.

Pour fêter la 10ème édition du festival, Liora Jaccottet et Pascal Cesari, mémorables dans « Oh Johnny ! » l’année précédente, reviennent avec « petite forme » adaptée de leur projet « La nuit des temps ». A partir d’une photo de famille et de quelques souvenirs, Pascal mène l’enquête et réinvente son oncle.

Une représentation unique, avant la création au programme de l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet du 20 au 30 septembre..

2023-08-27 12:00:00 fin : 2023-08-27 . .

10 rue du Général Leclerc Le Garage

Villerville 14113 Calvados Normandie



Liora Jaccottet and Pascal Cesari impressed us last year in Villerville with Oh Johnny! A small caravan transformed into a spectacular object on the main stage. Johnny fans transformed into theatrical characters.

To celebrate the 10th edition of the festival, Liora Jaccottet and Pascal Cesari, memorable in « Oh Johnny! » the previous year, return with « petite forme » adapted from their « La nuit des temps » project. Based on a family photo and a few souvenirs, Pascal investigates and reinvents his uncle.

A one-off performance, before the premiere at the Athénée Théâtre Louis-Jouvet from September 20 to 30.

Liora Jaccottet y Pascal Cesari nos impresionaron el año pasado en Villerville con ¡Oh Johnny! Una pequeña caravana transformada en un objeto espectacular en el estadio principal. Los fans de Johnny se transformaron en personajes teatrales.

Para celebrar la 10ª edición del festival, Liora Jaccottet y Pascal Cesari, memorables en « Oh Johnny! » el año anterior, regresan con « petite forme », adaptación de su proyecto « La nuit des temps ». A partir de una foto de familia y algunos recuerdos, Pascal investiga y reinventa a su tío.

Espectáculo único, antes del estreno en la programación del Athénée Théâtre Louis-Jouvet del 20 al 30 de septiembre.

Liora Jaccottet und Pascal Cesari hatten uns letztes Jahr in Villerville mit Oh Johnny beeindruckt! Ein kleiner Wohnwagen, der auf dem großen Stadion in ein spektakuläres Objekt verwandelt wurde. Johnny-Fans, die in Theaterfiguren verwandelt wurden.

Zur Feier der 10. Ausgabe des Festivals kehren Liora Jaccottet und Pascal Cesari, die im Vorjahr in « Oh Johnny! » denkwürdig waren, mit « petite forme » zurück, die von ihrem Projekt « La nuit des temps » (Die Nacht der Zeiten) adaptiert wurde. Ausgehend von einem Familienfoto und einigen Erinnerungsstücken stellt Pascal Nachforschungen an und erfindet seinen Onkel neu.

Eine einmalige Aufführung, bevor die Uraufführung auf dem Programm des Athénée Théâtre Louis-Jouvet vom 20. bis 30. September steht.

