JEP – Maison Henri Dutilleux & Geneviève Joy 10 Rue du Confluent Candes-Saint-Martin, 16 septembre 2023, Candes-Saint-Martin.

Candes-Saint-Martin,Indre-et-Loire

Ouverture de la maison et du jardin visite guidée par groupe de 10 pers. maximum toutes les 30 min. Conçue pour accueillir des artistes en résidence, la Maison Dutilleux restaurée dans le respect de son histoire et des normes des Bâtiments de France..

Dimanche 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

10 Rue du Confluent

Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The house and garden are open to guided tours for groups of 10 people maximum, every 30 minutes. Designed to welcome artists in residence, the Maison Dutilleux has been restored in keeping with its history and Bâtiments de France standards.

La casa y el jardín están abiertos a visitas guiadas para grupos de 10 personas como máximo, cada 30 minutos. Concebida para acoger a artistas en residencia, la Maison Dutilleux ha sido restaurada respetando su historia y las normas de los Bâtiments de France.

Öffnung des Hauses und des Gartens Führungen für Gruppen von maximal 10 Pers. alle 30 Min. Das Maison Dutilleux wurde konzipiert, um Künstler in Residenz zu beherbergen. Es wurde unter Berücksichtigung seiner Geschichte und der Normen der Bâtiments de France restauriert.

