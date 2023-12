Contes et histoires au château d’Oiron 10 rue du Château Plaine-et-Vallées, 27 décembre 2023, Plaine-et-Vallées.

Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27

fin : 2023-12-28

Découvrez l’étonnant spectacle de dessin sur sable de l’artiste David Myriam où comme par magie, figures fantastiques et poétiques apparaitront et se transformeront ! L’artiste David Myriam présentera deux de ses créations ainsi qu’une courte performance en lien avec le château en animant directement le sable sur une table lumineuse. Le dessin sur sable est une technique spectaculaire et originale où le sable en mouvement créé sans cesse des figures fantastiques et poétiques. Avec le sable, les images apparaissent comme par magie. La fluidité, la rapidité d’exécution, les jeux de transparences et de superposition forment des dessins en transformation perpétuelle, afin de faire voyager les spectateurs. L’espace est non chauffé, munissez-vous de vêtements chauds ! Arrivée 20 min avant le début de la séance. Réservation (dans la limite des places disponibles)

10 rue du Château Au château d’Oiron

Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-09 par Maison du Thouarsais