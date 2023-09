Atelier d’initiation à la magie au Château d’Oiron 10 rue du Château Plaine-et-Vallées, 21 octobre 2023, Plaine-et-Vallées.

Plaine-et-Vallées,Deux-Sèvres

Le château d’Oiron invite le magicien Mehdi Ouazzani. Il proposera aux enfants une découverte du château ponctuée d’apprentissage de tours de magie. En fin de journée, les jeunes magiciens présenteront le fruit de leur apprentissage aux adultes. À partir de 7 ans..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 12:30:00. EUR.

10 rue du Château Le Château d’Oiron

Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Château d’Oiron invites magician Mehdi Ouazzani. Children will discover the castle and learn magic tricks. At the end of the day, the young magicians will present the fruits of their learning to the adults. Ages 7 and up.

El castillo de Oiron invita al mago Mehdi Ouazzani. El mago enseñará a los niños el castillo y les enseñará trucos de magia. Al final del día, los jóvenes magos presentarán los resultados de su entrenamiento a los adultos. A partir de 7 años.

Das Schloss von Oiron lädt den Zauberer Mehdi Ouazzani ein. Er wird den Kindern eine Entdeckungsreise durch das Schloss anbieten, bei der sie Zaubertricks erlernen können. Am Ende des Tages werden die jungen Zauberer den Erwachsenen die Früchte ihres Lernens präsentieren. Ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-23 par Maison du Thouarsais