Terr’Histoires – le festival 10 Rue du Château Jaligny-sur-Besbre, 12 octobre 2023, Jaligny-sur-Besbre.

Jaligny-sur-Besbre,Allier

Itinérance à la rencontre de René Fallet à Jaligny-sur-Besbre & dans les pas du Docteur Bailleau et des derniers Néandertaliens d’Europe..

2023-10-12 10:00:00 fin : 2023-10-12 17:30:00. .

10 Rue du Château

Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



An itinerary to meet René Fallet at Jaligny-sur-Besbre & in the footsteps of Doctor Bailleau and Europe’s last Neanderthals.

Un viaje al encuentro de René Fallet en Jaligny-sur-Besbre & tras las huellas del doctor Bailleau y los últimos neandertales de Europa.

Wanderschaft zur Begegnung mit René Fallet in Jaligny-sur-Besbre & in den Fußstapfen von Dr. Bailleau und den letzten Neandertalern Europas.

