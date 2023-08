Sieste musicale 10 rue du chat botté Cerizay, 15 décembre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

Venez vous installer confortablement pour ce moment de détente musicale et laissez-vous emporter par la sélection concoctée par le discothécaire. Fermez les yeux, détendez-vous, et écoutez.

Sur réservation..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 13:15:00. EUR.

10 rue du chat botté Bibliothèque

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and make yourself comfortable for this moment of musical relaxation, and let yourself be carried away by the selection concocted by the disc librarian. Close your eyes, relax and listen.

Reservations required.

Póngase cómodo para disfrutar de un momento de relajación musical y déjese llevar por la selección confeccionada por el discotecario. Cierre los ojos, relájese y escuche.

Reserva previa.

Machen Sie es sich für diesen Moment der musikalischen Entspannung gemütlich und lassen Sie sich von der Auswahl, die der Diskotheker zusammengestellt hat, mitreißen. Schließen Sie die Augen, entspannen Sie sich und hören Sie zu.

Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Bocage Bressuirais