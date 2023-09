Spectacle – Lutins, trolls et ogres de Noël 10 Rue du Chat Botté Cerizay, 3 décembre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

Une grande malle remplie de cadeaux. À chaque cadeau déballé, une histoire sera dévoilée. Mais laquelle : celle du lutin malicieux ? Celle de l’ogre amoureux ? Ou celle des treize trolls de Noël ? Ou d’autres encore : surprise !

À partir de 4 ans. Sur réservation..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 12:00:00. EUR.

10 Rue du Chat Botté Bibliothèque

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A large trunk filled with gifts. As each gift is unwrapped, a story is revealed. But which one: that of the mischievous elf? The ogre in love? Or the thirteen Christmas trolls? Or others: surprise!

Ages 4 and up. Bookings required.

Un gran baúl lleno de regalos. A medida que se desenvuelve cada regalo, se revela una historia. Pero ¿cuál: la del duende travieso? ¿La del ogro enamorado? ¿O la de los trece trolls navideños? O de otros: ¡sorpresa!

Para niños a partir de 4 años. Reserva obligatoria.

Ein großer Koffer voller Geschenke. Mit jedem ausgepackten Geschenk wird eine Geschichte enthüllt. Aber welche ist es: die des bösartigen Kobolds? Die des verliebten Ogers? Oder die der dreizehn Weihnachtstrolle? Oder noch andere: Überraschung!

Ab 4 Jahren. Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-08-27 par OT Bocage Bressuirais