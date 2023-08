Club Crochet: spécial Noël 10 Rue du Chat Botté Cerizay, 24 novembre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

Des expertes du crochet vous montreront des petites décorations de Noël à faire pour agrémenter votre sapin ou embellir votre maison.

Tout public. Sur réservation..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 20:00:00. EUR.

10 Rue du Chat Botté Bibliothèque

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Expert crocheters will show you how to make little Christmas ornaments to decorate your tree or embellish your home.

All ages. Reservations required.

Expertas ganchilleras te enseñarán a hacer pequeños adornos navideños para decorar tu árbol o alegrar tu casa.

Todas las edades. Es necesario reservar.

Häkelexpertinnen zeigen Ihnen kleine Weihnachtsdekorationen, die Sie herstellen können, um Ihren Baum zu schmücken oder Ihr Haus zu verschönern.

Für alle Altersgruppen. Nach vorheriger Anmeldung.

