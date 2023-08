Atelier d’illustration 10 Rue du Chat Botté Cerizay, 26 octobre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

Invente ton bonhomme balèze : c’est ce que propose Charlotte Lemaire, autrice-illustratrice de notre bocage. Tu pourras dessiner, peindre et assembler les morceaux du bonhomme, ces drôles de créatures prendront vie à la bibliothèque.

Tout public. Sur réservation..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 17:00:00. EUR.

10 Rue du Chat Botté Bibliothèque

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Invent your own bonhomme balèze: that’s what Charlotte Lemaire, a local author and illustrator, has in store for you. You’ll be able to draw, paint and assemble the pieces of the man, and these funny creatures will come to life in the library.

All ages. Reservations required.

Charlotte Lemaire, autora e ilustradora de la región francesa de Bocage, ha tenido la idea de inventar tu propio « bonhomme balèze ». Podrás dibujar, pintar y ensamblar las piezas del hombre, y estas divertidas criaturas cobrarán vida en la biblioteca.

Para todos los públicos. Es necesario reservar.

Erfinde dein eigenes Männchen: Das schlägt Charlotte Lemaire vor, eine Autorin und Illustratorin aus unserem Bocage. Du kannst zeichnen, malen und die Teile des Männchens zusammensetzen. Diese lustigen Kreaturen werden in der Bibliothek zum Leben erweckt.

Für alle Altersgruppen. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Bocage Bressuirais