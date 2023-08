Spectacle – Loly Bulle, brico comptines 10 Rue du Chat Botté Cerizay, 24 octobre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

Ce spectacle plonge l’enfant dans un univers familier, une chambre avec ses livres, ses jeux et ses boîtes de rangement. Marionnettes et doudous s’animent. Les livres prennent vie, des personnages en surgissent et des pages deviennent décor… En avant le train des livres !

Enfant jusqu’à 3 ans. Sur réservation..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 11:00:00. EUR.

10 Rue du Chat Botté Bibliothèque

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This show plunges children into a familiar world, a bedroom with its books, games and storage boxes. Puppets and cuddly toys come to life. Books come to life, characters emerge and pages become scenery? Onward with the book train!

Children up to 3 years. Reservations required.

Este espectáculo sumerge a los niños en un mundo familiar, un dormitorio con sus libros, juegos y cajas de almacenaje. Las marionetas y los peluches cobran vida. Los libros cobran vida, surgen personajes y las páginas se convierten en escenarios.. ¡Todos a bordo del tren de los libros!

Niños hasta 3 años. Reserva previa.

Dieses Stück versetzt das Kind in eine vertraute Welt, ein Zimmer mit Büchern, Spielen und Aufbewahrungsboxen. Marionetten und Kuscheltiere werden zum Leben erweckt. Die Bücher erwachen zum Leben, Figuren tauchen auf und die Seiten werden zur Kulisse Auf geht’s mit dem Bücherzug!

Kinder bis zu 3 Jahren. Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Bocage Bressuirais