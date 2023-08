Encre de chine 10 Rue du Chat Botté Cerizay, 5 octobre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

Initiez-vous à la technique de l’encre de Chine en toute simplicité et convivialité.

Tout public. Sur réservation..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 16:30:00. EUR.

10 Rue du Chat Botté Bibliothèque

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A simple and convivial introduction to the Indian ink technique.

Open to all. Reservations required.

Una introducción fácil y amistosa a la técnica de la tinta china.

Abierto a todos. Se requiere reserva previa.

Lernen Sie die Tuschetechnik in aller Einfachheit und Geselligkeit kennen.

Für alle Altersgruppen. Nach vorheriger Anmeldung.

