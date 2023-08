Atelier d’écriture 10 Rue du Chat Botté Cerizay, 4 octobre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

À partir de jeux, amuse-toi avec les mots et prends plaisir à inventer des histoires.

À partir de 10 ans. Sur réservation..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 17:00:00. EUR.

10 Rue du Chat Botté Bibliothèque

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Use games to have fun with words and invent stories.

Ages 10 and up. Reservations required.

Juega a divertirte con las palabras e inventa historias.

A partir de 10 años. Reserva previa.

Anhand von Spielen kannst du dich mit Wörtern vergnügen und Spaß daran haben, Geschichten zu erfinden.

Ab 10 Jahren. Mit Voranmeldung.

