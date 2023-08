Book ados 10 Rue du Chat Botté Cerizay, 30 septembre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

Tu as envie de participer aux achats de BD, mangas, romans… de la bibliothèque. Ce club est fait pour toi ! Kiffe tes lectures, swing sur des blind tests et lance-toi des challenges sans prise de tête.

Ados. Sur réservation..

10 Rue du Chat Botté Bibliothèque

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Would you like to help the library buy comics, mangas, novels and more? This club is for you! Enjoy your readings, swing on blind tests and challenge yourself in a no-holds-barred way.

Teens. Reservations required.

¿Te gustaría ayudar a la biblioteca a comprar cómics, manga, novelas, etc.? ¡Este club es para ti! Disfruta de la lectura, participa en pruebas a ciegas y márcate retos sin límites.

Adolescentes. Reserva previa.

Du hast Lust, dich am Kauf von Comics, Mangas, Romanen usw. in der Bibliothek zu beteiligen. Dann ist dieser Club genau das Richtige für dich! Genieße deine Lektüre, schwinge dich in Blindtests und stelle dich Herausforderungen.

Für Jugendliche. Auf Reservierung.

