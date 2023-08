Les mêêtiers de la laine 10 Rue du Chat Botté Cerizay, 23 septembre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

Une matinée de démonstration des métiers de la laine (feutre et filage).

Tout public..

2023-09-23 12:00:00

10 Rue du Chat Botté Bibliothèque

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A morning of demonstrations of wool crafts (felting and spinning).

Open to all.

Mañana de demostraciones de los oficios de la lana (fieltro e hilado).

Abierto a todos.

Ein Vormittag mit Vorführungen des Wollhandwerks (Filzen und Spinnen).

Für alle Altersgruppen.

