Atelier d’écriture 10 Rue du Chat Botté Cerizay, 21 septembre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

La Mine Heureuse vous fera découvrir les joies de jouer avec les mots. L’atelier d’écriture est un lieu de création et de partage, pour le plaisir de manier la langue. Pas d’exigence préalable, avec le droit à l’erreur et aux fautes d’orthographe, laissez-vous guider par l’animatrice sur le chemin des mots.

Sur réservation..

2023-09-21 fin : 2023-09-21 22:00:00. EUR.

10 Rue du Chat Botté Bibliothèque

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



La Mine Heureuse will help you discover the joys of playing with words. The writing workshop is a place for creation and sharing, for the pleasure of handling language. With no pre-requisites and the right to make mistakes and misspellings, let the facilitator guide you along the path of words.

Reservations required.

La Mine Heureuse le hará descubrir el placer de jugar con las palabras. El taller de escritura es un lugar para crear y compartir, por el placer de manejar el lenguaje. No hay requisitos previos, sólo el derecho a cometer errores y faltas de ortografía. Deje que el animador le guíe por el camino de las palabras.

Reserva previa.

La Mine Heureuse lässt Sie die Freuden des Spiels mit Worten entdecken. Die Schreibwerkstatt ist ein Ort der Kreativität und des Austauschs, an dem es Spaß macht, mit der Sprache umzugehen. Ohne Vorbedingungen, mit dem Recht auf Fehler und Rechtschreibfehler, lassen Sie sich von der Betreuerin auf den Weg der Wörter führen.

Auf Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Bocage Bressuirais