Lecture d’album – Madame Chaussette en fait tout un fromage! 10 Rue du Chat Botté Cerizay, 6 juillet 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

L’auteur argentonnais Sébastien Geais fera la lecture de son album, Mme Chaussette en fait tout un fromage ! Pour poursuivre cette rencontre, un atelier de fabrication puis une dégustation de fromages seront proposés. En parallèle l’AMAP Le Bocageot posera ses paniers à la bibliothèque où vous pourrez les retirer.

Tout public. Réservation conseillée..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 19:30:00. EUR.

10 Rue du Chat Botté Bibliothèque

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Argentinian author Sébastien Geais will read from his album, Mme Chaussette en fait tout un fromage! The event will continue with a cheese-making workshop and tasting session. At the same time, the AMAP Le Bocageot will be displaying its baskets at the library, where you’ll be able to pick them up.

Open to all. Reservations recommended.

El autor argentino Sébastien Geais leerá un fragmento de su álbum Mme Chaussette en fait tout un fromage El acto continuará con un taller de fabricación de quesos seguido de una degustación. Al mismo tiempo, la AMAP Le Bocageot expondrá sus cestas en la biblioteca, donde podrá recogerlas.

Abierto a todos. Se recomienda reservar.

Der Autor Sébastien Geais aus Argentinien liest aus seinem Album « Madame Chaussette en fait tout un fromage » vor Im Anschluss an diese Begegnung werden ein Workshop zur Käseherstellung und eine Käseverkostung angeboten. Parallel dazu stellt die AMAP Le Bocageot ihre Körbe in der Bibliothek auf, wo Sie sie abholen können.

Für die gesamte Öffentlichkeit. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Bocage Bressuirais