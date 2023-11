VENTE DE DÉCORATION DE NOËL – THÉÂTRE MINOTAURE 10 Rue du Capus Béziers, 1 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le Théâtre Minotaure vous propose une vente de décorations de Noël pour un marché exceptionnel !.

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

10 Rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Théâtre Minotaure is selling Christmas decorations for an exceptional market!

El Théâtre Minotaure pone a la venta adornos navideños para un mercado excepcional

Das Minotaure-Theater bietet einen Verkauf von Weihnachtsdekorationen für einen außergewöhnlichen Markt an!

Mise à jour le 2023-11-18 par OT BEZIERS MEDITERRANEE