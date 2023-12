Le marché des artistes 10 Rue du Capitaine Guynemer Pau, 3 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Au programme:

une séance de croquis nu homme : modèle Dimitry, vernissage de l’expo Mog, vide* atelier à mini prix, food truck, crêperie et chocolat chaud, vin chaud et facilité de se garer sur notre parking.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 20:00:00. .

10 Rue du Capitaine Guynemer L’atelier ambulant

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the program:

a male nude sketching session: model Dimitry, opening of the Mog exhibition, vacuum* workshop at mini prices, food truck, crêperie and hot chocolate, mulled wine and easy parking in our parking lot

El programa incluye

una sesión de esbozo de desnudo masculino: modelo Dimitry, inauguración de la exposición Mog, taller de vacío* a precios mini, food truck, crêperie y chocolate caliente, vino caliente y fácil aparcamiento en nuestro parking

Auf dem Programm stehen:

eine Aktskizzen-Session für Männer: Modell Dimitry, Vernissage der Mog-Ausstellung, vide* atelier à mini prix, food truck, crêperie und heiße Schokolade, Glühwein und einfaches Parken auf unserem Parkplatz

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Pau