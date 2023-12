Visite de la ferme 10 Rue du Canal Chaussy Catégories d’Évènement: Chaussy

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 10:00:00

fin : 2024-01-03 15:30:00 Visite de la ferme.

Au coin du feu avec les biquettes, visite cocooning de la ferme. Chocolat chaud, petits sablés aux noisettes et à la cannelle et histoires de Noël sont au programme. 6 EUR.

