Portes ouvertes à la ferme des P’tits Bergers 10 Rue du Canal Chaussy, 7 octobre 2023, Chaussy.

Chaussy,Loiret

Portes ouvertes à la ferme des P’tits bergers, pour découvrir l’élevage de chèvres angora, plusieurs animations rythmeront le week-end..

2023-10-07 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

10 Rue du Canal

Chaussy 45480 Loiret Centre-Val de Loire



Open house at the P’tits bergers farm, to discover the Angora goat farm, and a number of other events throughout the weekend.

Jornada de puertas abiertas en la granja de P’tits bergers, donde podrá conocer mejor la granja de cabras de Angora y disfrutar de diversos actos durante todo el fin de semana.

Tag der offenen Tür auf dem Bauernhof « P’tits bergers », um die Zucht von Angoraziegen kennenzulernen, mehrere Veranstaltungen bestimmen den Rhythmus des Wochenendes.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT GRAND PITHIVERAIS