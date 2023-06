La Maison du Pain d’Epices 10 rue du Bout du Pont Faverolles-sur-Cher, 28 juin 2023, Faverolles-sur-Cher.

Faverolles-sur-Cher,Loir-et-Cher

Fabrication artisanale de pain d’épices : découvrez l’histoire du pain d’épices, la fabrication et dégustez les produits..

à ; fin : . EUR.

10 rue du Bout du Pont

Faverolles-sur-Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Artisanal Gingerbread factory: Discover the history of Gingerbread and the way it is made – and enjoy a taste!

Producción artesanal de pan de jengibre: descubra la historia del pan de jengibre, el proceso de producción y deguste los productos.

Handwerkliche Herstellung von Gewürzkuchen: Entdecken Sie die Geschichte des Gewürzkuchens, seiner Herstellung und probieren Sie unsere Produkte.

Mise à jour le 2023-06-20 par ADT41