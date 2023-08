Journées européennes du patrimoine 2023 – Visite du Moulin Cauhapé 10 Rue du Bourgneuf Escu Laruns, 17 septembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Ce petit patrimoine ossalois vous accueille avec le charme d’autrefois, et vous transporte dans son passé meunier. À l’occasion des journées du patrimoine, venez admirer la restauration de ce moulin qui moudra spécialement de la farine..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 19:00:00. EUR.

10 Rue du Bourgneuf Escu

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This small Ossalois heritage site welcomes you with the charm of yesteryear, and transports you back to its milling past. On the occasion of Heritage Days, come and admire the restoration of this mill, which will grind flour especially for this purpose.

Este pequeño patrimonio de Ossalois le recibe con el encanto de antaño, transportándole a su pasado molinero. Durante las Jornadas del Patrimonio, venga a admirar la restauración de este molino, que ahora muele harina.

Dieses kleine ossalische Kulturerbe empfängt Sie mit dem Charme vergangener Zeiten und entführt Sie in seine Vergangenheit als Müller. Anlässlich der Tage des offenen Denkmals können Sie die Restaurierung dieser Mühle bewundern, die nun speziell Mehl mahlen wird.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées