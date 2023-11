BOURSE AUX JOUETS/VÊTEMENTS DE L’AAEL 10 rue du 8 mai Vincey, 19 novembre 2023, Vincey.

Vincey,Vosges

L’AAEL (association des parents d’élèves de l’école du centre) organise une bourse aux jouets et vêtements à la salle polyvalente de Vincey.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-19 17:00:00. 0 EUR.

10 rue du 8 mai Salle Polyvalente

Vincey 88450 Vosges Grand Est



The AAEL (association des parents d’élèves de l’école du center) is organizing a toy and clothing fair at the Salle polyvalente in Vincey.

La AAEL (asociación de padres de alumnos del centro) organiza una feria de juguetes y ropa en la Sala polivalente de Vincey.

Die AAEL (Association des parents d’élèves de l’école du centre) organisiert eine Spielzeug- und Kleiderbörse in der Mehrzweckhalle von Vincey.

