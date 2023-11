LOTO DE L’AAEL 10 rue du 8 mai Vincey, 18 novembre 2023, Vincey.

Vincey,Vosges

L’AAEL (association des parents d’élèves de l’école du centre) organise son loto à la salle polyvalente de Vincey. Tout public

Samedi 2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 01:00:00. 4 EUR.

10 rue du 8 mai Salle Polyvalente

Vincey 88450 Vosges Grand Est



AAEL (Association des parents d’élèves de l’école du center) organizes its bingo at the Salle polyvalente in Vincey

La AAEL (asociación de padres de alumnos del centro) organiza su bingo en la Sala polivalente de Vincey

Die AAEL (Association des parents d’élèves de l’école du centre) organisiert ihr Lotto in der Mehrzweckhalle von Vincey

Mise à jour le 2023-10-31 par OT EPINAL ET SA REGION