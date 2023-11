MARCHÉ DE NOËL 10 Rue du 8 Mai – salle polyvalente Vincey, 17 décembre 2023, Vincey.

Vincey,Vosges

Idées de cadeaux, décorations, plaisirs culinaires,… : passez un bon moment au Marché de Noël de Vincey. Tout public

Dimanche 2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. 0 EUR.

10 Rue du 8 Mai – salle polyvalente

Vincey 88450 Vosges Grand Est



Gift ideas, decorations, culinary delights… have a great time at the Vincey Christmas Market

Ideas para regalos, decoraciones, delicias culinarias… pásalo en grande en el Mercado de Navidad de Vincey

Geschenkideen, Dekorationen, kulinarische Genüsse,… : verbringen Sie eine schöne Zeit auf dem Weihnachtsmarkt in Vincey

Mise à jour le 2023-11-10 par OT EPINAL ET SA REGION