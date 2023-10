Marché de Noël des Salons d’Olivary 10 rue du 4 septembre Aix-en-Provence, 10 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Comme chaque année, des artisans et créateurs viennent vous présenter des produits originaux, souvent uniques, dans Les Salons d’Olivary. De nombreuses idées pour vos cadeaux de Noël !.

2023-11-10 10:00:00 fin : 2023-11-10 18:00:00. .

10 rue du 4 septembre Salons d’Olivary

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As every year, artisans and designers come to Les Salons d’Olivary to present original, often unique, products. Lots of ideas for your Christmas gifts!

Como cada año, artesanos y diseñadores acuden a Les Salons d’Olivary para presentarle productos originales, a menudo únicos. ¡Muchas ideas para sus regalos de Navidad!

Wie jedes Jahr kommen Kunsthandwerker und Designer in Les Salons d’Olivary, um Ihnen ihre originellen, oft einzigartigen Produkte zu präsentieren. Zahlreiche Ideen für Ihre Weihnachtsgeschenke!

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence