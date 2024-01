Exposition Observons les oiseaux 10 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche, mercredi 24 janvier 2024.

Tourouvre au Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-24

fin : 2024-02-28

Venez découvrir cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations : littérature, musique, environnement !

10 rue du 13 août 1944 Bibliothèque de Tourouvre

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



