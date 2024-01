Théâtre comédie : La métamorphose des ramasse-miettes 10 Rue Devosge, 21000 Dijon Dijon, dimanche 21 janvier 2024.

Dijon Côte-d’Or

Début : 2024-01-21 17:00:00

fin : 2024-01-21

Et si on devenait riches… grâce à Solange

Et si pour une fois, comme dit Lara, on réussissait notre coup !

Et si le Bob avait enfin une bonne idée, au lieu de ne penser qu’à ses bourrins !

Et si le Dédé était moins cloche, grâce à Gino, le magicien !

Et si l’Edmée picolait moins, elle serait peut-être plus efficace !

Et si on assommait l’Albert, ce flic quand qui hyabite au-dessus de chez nous !

Ouais, ben…si tu veux mon avis, y en a beaucoup des si !

Alors….

Il faudrait aller voir la pièce ! On ne sait jamais, peut-être que ces bras cassés vont y arriver.

En tout cas c’est sûr, y aura du suspens…et moult rebondissements !

Même avec de la chance, cela paraît compromis….

10 Rue Devosge, 21000 Dijon Le Darcy Comédie

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



