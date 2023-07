FEU DE SAINT-JEAN 10 Rue des Tanneries Le Thillot, 16 septembre 2023, Le Thillot.

Le Thillot,Vosges

Feu de Saint-Jean. Restauration et buvette sur place, ambiance musicale assurée par DJ Seb.. Tout public

Samedi 2023-09-16 20:00:00 fin : 2023-09-16 . 0 EUR.

10 Rue des Tanneries Stade Grosjean

Le Thillot 88160 Vosges Grand Est



Fire of Saint-Jean. Catering and refreshments on site, musical atmosphere provided by DJ Seb.

Hoguera de Saint-Jean. Comida y refrescos in situ, con música a cargo de DJ Seb.

Feuer des Heiligen Johannes. Essen und Trinken vor Ort, musikalische Untermalung durch DJ Seb.

