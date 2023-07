CONCOURS DE PÉTANQUE 10 Rue des Tanneries Le Thillot, 8 juillet 2023, Le Thillot.

Le Thillot,Vosges

Concours de pétanque « Challenge MOUJU » au stade Grosjean du Thillot en doublette. Un lot à chaque participant. Inscriptions sur place à partir de 13h ou par téléphone. Buvette, sandwichs, grillades.. Tout public

Samedi 2023-07-08 14:00:00 fin : 2023-07-08 . 5 EUR.

10 Rue des Tanneries Stade Grosjean

Le Thillot 88160 Vosges Grand Est



Petanque competition « Challenge MOUJU » at the Grosjean stadium in Thillot in doublets. A prize for each participant. Registrations on the spot from 13h or by phone. Refreshment bar, sandwiches, grills.

Competición de dobles de petanca « Challenge MOUJU » en el estadio Grosjean de Le Thillot. Un premio para cada participante. Inscripciones in situ a partir de las 13.00 horas o por teléfono. Bar, bocadillos y parrillas.

Petanque-Wettbewerb « Challenge MOUJU » im Stadion Grosjean in Le Thillot im Doppelpack. Ein Preis für jeden Teilnehmer. Anmeldungen vor Ort ab 13 Uhr oder per Telefon. Getränk, Sandwiches, Gegrilltes.

