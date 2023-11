Rendez-vous chez Maurette 10 Rue des Pyrénées Lannemezan, 24 novembre 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

Le Vent des Mots vous donne rendez-vous Chez Maurette pour rencontrer Jack François de Witte autour de son roman LA VACHE DE MARIE avec les Éditions du Val d’Adour..

2023-11-24 19:30:00 fin : 2023-11-24 . .

10 Rue des Pyrénées Au restaurant Chez Maurette

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Vent des Mots invites you to Chez Maurette to meet Jack François de Witte and discuss his novel LA VACHE DE MARIE with Éditions du Val d’Adour.

Le Vent des Mots le invita a Chez Maurette para conocer a Jack François de Witte y hablar de su novela LA VACHE DE MARIE con Éditions du Val d’Adour.

Le Vent des Mots verabredet sich mit Ihnen bei Chez Maurette, um Jack François de Witte zu treffen und seinen Roman LA VACHE DE MARIE mit den Éditions du Val d’Adour zu besprechen.

