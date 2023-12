Cet évènement est passé EXPOSITION – FACE AU REVE 10 rue des Jardins Metz Catégories d’Évènement: Metz

Moselle EXPOSITION – FACE AU REVE 10 rue des Jardins Metz, 2 décembre 2023, Metz. Metz Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-02 11:00:00

fin : 2024-01-06 18:00:00 Une nouvelle exposition qui regroupe vingt-deux artistes, émergeants et confirmés..

Une nouvelle exposition qui regroupe vingt-deux artistes, émergeants et confirmés.Tout public 0 EUR.

10 rue des Jardins GALERIE PJ

Metz 57000 Moselle Grand Est

Mise à jour le 2023-12-21 par AGENCE INSPIRE METZ Détails Catégories d’Évènement: Metz, Moselle Autres Code postal 57000 Lieu 10 rue des Jardins Adresse 10 rue des Jardins GALERIE PJ Ville Metz Departement Moselle Lieu Ville 10 rue des Jardins Metz Latitude 49.1210226 Longitude 6.1767552 latitude longitude 49.1210226;6.1767552

10 rue des Jardins Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/