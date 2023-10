MALUPDA 10 rue des jardins Metz, 21 octobre 2023, Metz.

Metz,Moselle

« …Des grands morceaux de lin, naturels et colorés, souples et translucides, sont tendus sur de frêles châssis. Ils sont couverts de centaines de petits carrés de couleur soigneu- sement organisés. Michel manipule les toiles pour que nous puissions les regarder. À chaque mouvement, elles se gonflent comme les voiles d’un bateau. Un moment gra- cieux et suspendu, tout comme le sont les instants qui font naitre le désir de se mettre au travail, habité par un texte, un film, un tableau…. »

-Sabrina Vitali-

Vernissage le samedi 21/10. Tout public

Vendredi 2023-10-21 11:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. 0 EUR.

10 rue des jardins GALERIE PJ

Metz 57000 Moselle Grand Est



« …Large pieces of linen, natural and colored, supple and translucent, are stretched over frail frames. They are covered with hundreds of carefully organized squares of color. Michel manipulates the canvases so that we can look at them. With each movement, they swell like the sails of a boat. A graceful, suspended moment, just like the moments that give rise to the desire to get down to work, inhabited by a text, a film or a painting…. »

-Sabrina Vitali-

Opening on Saturday 21/10

« Grandes piezas de lino, naturales y coloreadas, flexibles y translúcidas, se extienden sobre frágiles bastidores. Se cubren con cientos de cuadraditos de color cuidadosamente organizados. Michel manipula los lienzos para que podamos mirarlos. Con cada movimiento, se hinchan como las velas de un barco. Un momento grácil, suspendido, como los momentos que suscitan el deseo de ponerse manos a la obra, inspirado por un texto, una película o un cuadro…. »

-Sabrina Vitali-

Inauguración el sábado 21/10

« …Große Stücke Leinen, naturbelassen und farbig, weich und durchscheinend, sind auf zerbrechliche Rahmen gespannt. Sie sind mit Hunderten kleiner, sorgfältig angeordneter Farbquadrate bedeckt. Michel manipuliert die Leinwände, damit wir sie betrachten können. Bei jeder Bewegung blähen sie sich auf wie die Segel eines Schiffes. Ein graziöser und schwebender Moment, genau wie die Momente, die den Wunsch wecken, sich an die Arbeit zu machen, belebt von einem Text, einem Film, einem Bild…. »

-Sabrina Vitali-

Vernissage am Samstag, 21.10

Mise à jour le 2023-10-16 par AGENCE INSPIRE METZ