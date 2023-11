Cet évènement est passé Conférence – Zéro Déchet en Territoire Maritime 10 rue des Goélands 44490 Le croisic Le croisic Catégories d’Évènement: Le Croisic

Conférence – Zéro Déchet en Territoire Maritime

Vendredi 17 novembre, 18h00
10 rue des Goélands 44490 Le croisic

Conférence qui réunit des intervenants engagés dans la préservation de notre magnifique territoire maritime.

– Julien Carlier, Recyclerie Maritime – tiers lieu

– Charlotte Patin, NOUS anti-gaspi du Pouliguen

– Julien Laudrin, Association Au Bonheur des Bennes

– Thierry Boussion, chantier de reconditionnement Yuniboat

– Nicolas Criaud, Président de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo et Maire de Ville de Guérande Au programme :

– Comment bien jeter pour optimiser le réemploi et le recyclage ?

– Comment bien acheter pour soutenir les acteurs du Zéro Déchet ?

– Débat interactif avec les participants Ne manquez pas cette opportunité de rencontrer des experts passionnés et de découvrir des stratégies pratiques pour réduire votre empreinte environnementale dans notre région côtière. Nous espérons vous compter parmi nous pour cette journée inspirante et engageante. Participez ! Places physiques limitées à 40 et participation interactive en ligne possible (Inscrivez-vous ici : https://news4u.li/rgfy) Rejoignez la recyclerie maritime pour un dialogue enrichissant sur la durabilité maritime. Ensemble, faisons un pas de plus vers un mode de vie respectueux de l’environnement !

Inscrivez-vous dès maintenant : https://news4u.li/rgfy

2023-11-17T18:00:00+01:00 – 2023-11-17T19:30:00+01:00

