SIXTINE SÉVRIÈRE
ARTISTE PLASTICIENNE OCÉANIQUE Sixtine Sévrière est une plasticienne océanique installée en presqu'île guérandaise. La laisse de mer de la presqu'île lui permet de récolter la matière première pour ses oeuvres avec pour objectif d'alerter sur le danger notamment du plastique . Avec les morceaux de plastique ramassés elle a créé des brochettes de 14 cm de long, avec exactement 5 g de plastique pour signifier ce que l'homme ingère chaque semaine.

Exposition – Recyclerie maritime
10 rue des Goélands 44490 Le croisic
Samedi 5 août 2023, 18h00
Gratuit

