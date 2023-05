Conférence – ‘Pourquoi le patrimoine maritime du Croisic est un atout pour la protection du littoral ?’ 10 rue des Goélands 44490 Le croisic Le croisic Catégories d’Évènement: Le Croisic

Conférence – 'Pourquoi le patrimoine maritime du Croisic est un atout pour la protection du littoral ?'

Samedi 15 juillet, 18h00
10 rue des Goélands 44490 Le croisic

Conférence débat animée par Julien Carlier, membre fondateur de la Recyclerie. Comment s'appuyer sur un patrimoine culturel et maritime pour créer des actions en stimulant les différents acteurs du territoire autour de la protection du littoral ? En quoi le patrimoine maritime du Croisic spécifiquement est-il bénéfique pour cette protection du littoral ?

2023-07-15T18:00:00+02:00 – 2023-07-16T04:00:00+02:00

